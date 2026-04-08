将棋の藤井聡太六冠（23）が、4連覇を目指す名人戦七番勝負が東京で開幕しました。 【写真を見る】【将棋】八大タイトル最高峰 名人戦七番勝負が開幕 4連覇目指す藤井聡太六冠に名人戦初出場の糸谷哲郎八段が挑む 将棋の八大タイトル最高峰の名人戦七番勝負。今期4連覇を目指す藤井聡太六冠に、名人戦に初出場する糸谷哲郎八段（37）が挑みます。 先手番は糸谷八段 開幕戦の舞台は東京で、振り駒の結果、先手番は糸谷八段に決