LPGA日本公式インスタグラムが動画公開ゴルフの米女子ツアーに参戦中の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が見せた美しいスイングに、ファンからは「惚れ惚れする」「最高です」など反響が集まっている。力感のないテイクバックから、無駄のない鋭いスイングでドライバーをかっ飛ばした。LPGAツアーの日本公式インスタグラムは「原英莉花プロのスイングを後方からスローモーションでお届け」と記して、原のスイングの