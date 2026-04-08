【Gibson Thunderbird Non-Reverse, その他2点】（福島Judie23歳）お世話になっております。これまで、Guyatoneのレスポール･ベース、Emperadorのバイオリン･ベースをお送りしてきましたが、1928の方のThunderbirdに感化されまして、私もメインであるThunderbirdたちをお送りします。左から、Gibson Thunderbird IV “Non-Reverse” Pelham Blue Poly 1966年製Burny TB-65 Silver Sunburst 2002年製Epiphone Thunderbird Vinta