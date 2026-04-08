敵地ブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦して4-1で勝利し、5連勝を飾った。「2番・ライト」で先発したカイル・タッカー外野手は9回、貴重な追加点となる適時打を放った。試合後、NHK-BSのインタビューに応じた。今オフに4年2億4000万ドル（約380億円＝契約当時）の大型契約を結んでドジャース入りしたタッカー。見せ場は3-1とリードした9回だった。ここまで4打席凡退。1