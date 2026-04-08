◆米大リーグエンゼルス―ブレーブス（７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が、本拠のブレーブス戦に今季３度目の先発。３回先頭マテオを打ち取って、メジャー通算１０００投球回を達成した。日本人投手では、野茂英雄（１９７６回）、ダルビッシュ有（１７７８回）、黒田博樹（１３１９回）、大家友和（１０７０回）、田中将大（１０５４回）に次いで６人目。２０１