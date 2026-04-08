田中碧にシャルケ、フライブルクらが関心イングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧は、今夏の移籍市場で去就が注目されている。現地メディア「Sport Witness」が報じている。記事によると、田中には「複数のイングランドのクラブ」が関心を示しており、今夏もイングランドに留まる可能性が高いと伝えている。田中は昨季の昇格に貢献した主力選手でありながら、今季はプレミアリーグで19試合に出場してい