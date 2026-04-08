サウサンプトン松木が先制弾イングランド2部サウサンプトン所属のMF松木玖生が現地時間4月7日のリーグ戦第41節レクサム戦で今季公式戦6点目を挙げ、5-1の勝利に貢献した。サウサンプトンは4日のFAカップ準々決勝でアーセナルを下して準決勝に進出。その試合は欠場となった松木だが、リーグ戦で2試合ぶりに先発に名を連ねた。すると前半12分、ペナルティーエリア内でパスを呼び込み、反転して左足のシュートをニアサイドに流し