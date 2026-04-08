元ウェールズ代表MFアーロン・ラムジーが現役引退を発表アーロン・ラムジーは、自身のSNSを通じてサッカーから引退することを正式発表した。長年にわたりウェールズ代表の象徴として活躍した名手の決断に、ファンからは「マジでめっちゃ好きな選手だった」「お疲れ様です」と反響を呼んでいる。35歳のラムジーは16歳の若さでカーディフでプロデビュー。その後2008年にアーセナルへ完全移籍で加入し。通算364試合出場で64ゴール