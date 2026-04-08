地球から最も遠い深宇宙に到達していたアルテミス2号の乗員が、月接近飛行任務を成功裏に終え、本格的な地球帰還に入った。米国航空宇宙局（NASA）は、有人月探査船アルテミス2号が日本時間8日午前2時25分（米東部時間7日午後1時23分）ごろ、月の重力圏を離脱したと発表した。これは宇宙船に作用する地球の重力が月の引力を上回り、帰還軌道に安定的に入ったことを示している。アルテミス2号はエンジンの追加作動なしで月の重力を