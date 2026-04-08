グループSHINee（シャイニー）が、この世を去ったメンバー、ジョンヒョンさんの誕生日を祝福し、変わらぬ友情を示した。8日午前0時、SHINeeの公式インスタグラムにはジョンヒョンさんの誕生日を記念する1枚の写真が投稿された。公開された写真には、生前ステージ上でチェック柄のスーツを着て情熱的にパフォーマンスを繰り広げるジョンヒョンさんの姿が収められている。写真の中のジョンヒョンさんは、マイクを装着して歌に没頭し