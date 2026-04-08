東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を2026年4月15日より開催！アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで公演されるステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」では、アニバーサリー期間中、フィナーレが25周年を祝う特別バージョンに変更されます。世界中のきらめきや魅力が集まるこの場所から、東京ディズニーシー25周年をお祝いする特