11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が、パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」の新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』に出演する。【CMカット】爽やかな笑顔！自然体な素顔を見せるINIINIは、11人それぞれが異なる個性や魅力を持ち、「一つ