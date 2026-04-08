■MLBブルージェイズ1ー4ドジャース（日本時間8日、ロジャース・センター）ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのブルージェイズ戦に今季3度目の先発。7回途中、97球を投げて、被安打5、奪三振6、四球1、失点1（自責1）で今季2勝目を挙げた。山本は4回まで毎回奪三振の好投、6回に1点を失うも追加点は許さず。しかし7回にこの試合、3度目の対戦となった岡本和真（29）に二塁打を放たれるなど、無死一、三塁と走者を背負ったとこ