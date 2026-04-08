東京・世田谷区の砧公園でまた倒木がありました。3月から倒木が相次ぎこれで4回目です。田中カメラマン：大きなコナラの木が根元から倒れています。7日午後9時半過ぎ世田谷区の砧公園で「強風で倒木。車道通行できない」と運転手から通報がありました。倒れたのは高さ20メートルと18メートルのコナラ2本と、巻き込まれて折れた7メートルほどの木の3本でけが人はいませんでした。砧公園では3月、倒木で女性が下敷きになりけがをする