人気ユーチューバーグループ「Fischer's（フィッシャーズ）」のメンバー、マサイが8日までにグループのサブチャンネルを更新し、女性との交際を報告した。動画には、“独身3人組”だったユーチューバーはじめしゃちょー、東海オンエアのメンバーりょうと共に出演。マサイは紹介されて知り合った女性と食事に行ったことを明かし、初めてだという女性と2人きりでの食事に「震えたかも」と振り返りつつ、「お付き合いしました」と報告