犬を肥満にする飼い主のNG習慣 犬が肥満になる原因は単純です。食物によって得たエネルギー量（カロリー量）が、生きるために必要な基礎代謝や運動で消費されるエネルギー量よりも多すぎた結果です。しかし、基礎代謝量を大きく変えることは難しいです。 そこで、食事量と運動量を適切にコントロールしてエネルギーバランスを保つことが、肥満防止の解決策になります。この考え方をベース