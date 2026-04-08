2027年の初飛行に向けてオーロラ・フライト・サイエンシズは2026年4月2日、X-65の胴体を公開しました。【画像】異形のフォルム…これが、X-65の胴体ですX-65は、DARPA（米国防高等研究計画局）が主導する開発プロジェクトの航空機です。最大の特徴は、翼面上にフラップや方向舵といった従来の操縦機構を担う可動部品がほぼ存在せず、代わりにノズルから空気を噴射して操舵を行う「アクティブ・フロー・コントロール（AFC）」と