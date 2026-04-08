SKE48・野村実代のファースト写真集『美しい方程式』（KADOKAWA）が2026年6月15日（月）に発売される。 【写真】『美しい方程式』カバー3種・各ストア限定購入特典など 13歳でSKE48に加入し、現在23歳となった野村。本写真集では、これまで封印していたグラビアにも初挑戦。衣装のフィッティング直前まで「肌見せは0.01ミリもしない！」と断言していた野村が一転、「今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せ