小川哲『斜め45度の処世術』（CEメディアハウス）が2026年4月17日に発売される。 【写真】『斜め45度の処世術』著者・小川哲 本書は2025年10月に刊行された新書『言語化するための小説思考』（講談社）は刊行から瞬く間に累計発行部数8万部を突破し、2026年5月に小説『君のクイズ』（朝日新聞出版）が映画化する作家・小川哲の初エッセイ。過去3年間にわたり雑誌「Pen」で連載していた内容を再編集し書籍化された。 “僕