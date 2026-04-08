エイチ・アイ・エス（HIS）は、キャラクター「しまじろう」と一緒に楽しみながら学ぶ「旅育」をテーマにした「しまじろうと思い出づくり！わくわくグアム」キャンペーンを4月1日より開始した。対象ツアーを予約した12歳未満の子供には、描き下ろしデザインのオリジナルグッズとしてトートバッグ・パスポートカバー・旅の思い出ノート＆6色の色鉛筆・オリジナルガイドブックをプレゼントする。サンドキャッスル カレラでは、アイラ