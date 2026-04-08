北海道清水町が「十勝清水町」への町名の変更を検討していることについて、賛否を問う住民投票の対象を中学生以上とする方針を固めました。十勝の清水町では現在、町名を十勝清水町へ変更する事が検討されています。町によると、変更の賛否を問う住民投票を行うにあたり、２０２６年３月に中高生を対象にアンケートを実施したところ、６割以上が「投票に参加したい」と答えた事などから、投票資格者を中学生以上にする方針を