俳優の鈴木福さんの妹・夢さんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「大2、中1、小5のきょうだい」で腕を組む姿を披露しました。【写真】鈴木夢のきょうだいショット「仲良しきょうだい、尊い」夢さんは「大2、中1、小5のきょうだいまだまだ腕組んで歩きますなかよし」とつづり、2枚の写真を投稿。エレベーターのミラー越しに撮影した弟と妹とのきょうだいショットです。3人は腕を組んで寄り添い、とても仲の良い様子が伝わっ