All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：鳩サブレー（豊島屋）／54票2位は、鎌倉土産の王道「鳩サブレー」です。明治時代から愛される豊島屋のロングセラーで、鳩を象った愛らしいフォルムと、たっぷりのバター