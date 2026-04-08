相手GKヴァシリに“カンニングペーパー”を盗んだと激高するドンナルンマ(C)Getty Images国を救った“英雄的行動”か、はたまたサッカー大国を沈める一助となった“蛮行”か。ある青年が見せた振る舞いが波紋を呼んでいる。物議を醸しているのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表がイタリア代表を破った去る3月31日（現地時間）に北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝だ。PK戦にまでもつれ込んだ一大決戦にあっ