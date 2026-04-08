元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは4月7日、自身のInstagramを更新。桜の下でゴルフを楽しんだ様子を公開しました。【写真】吉田沙保里の美脚「素敵な二人ですね」吉田さんは「お揃いコーデで桜満開golf」とつづり、3枚の写真と2本の動画を投稿。桜の木をバックに、友人とポーズを取ったツーショットなどです。おそろいのゴルフウエアからは、美しい脚がすらりと伸びています。コメントでは「相変わらず超絶美人ですね」