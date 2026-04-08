花王は、“人が気づく美しさ”にこだわり“潤白美肌”（スキンケア後にベースメイクで仕上げた肌イメージのこと）をめざすカウンセリングブランド「ALBLANC（アルブラン）」より、光と色の絶妙カバーで自然なつや仕上がりを目指した「アルブラン セラムイン パウダーファンデーション」（全6色）を、4月11日に全国のドラッグストア、総合スーパー（GMS）、一部化粧品専門店、一部オンラインショップで発売する。シミ・くすみ・色ム