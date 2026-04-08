「明治さわやか乳酸菌ドリンク モヤモヤハレルヤ」明治は、ヨーグルト風味の乳酸菌飲料「明治さわやか乳酸菌ドリンク モヤモヤハレルヤ」を、4月14日から発売する。同商品は、やさしい甘さとさわやかな酸味に仕立てたヨーグルト風味で、さらっと軽い口当たりの乳酸菌飲料。さわやかな味わいを楽しみながら、さまざまな場面で感じるモヤモヤ気分をすっきりと解消する手伝いをする。パッケージ側面には飲んでスッキリするおすすめシ