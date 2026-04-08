「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」森永乳業は、「森永アロエヨーグルト味フローズンカップ」を4月20日から期間限定で発売する。近年、温暖化によって季節の移り変わりに変化が出てきており、春が短く夏が長期化する傾向が顕著となってきている。それに伴い春夏に求められるアイスの嗜好にも変化が見られ、4月下旬頃から氷菓系のラインアップが求められるようになってきている。今回発売する「森永アロエヨーグルト味フロ