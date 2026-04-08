ニチレイフーズは、4月10日「お弁当始めの日」に合わせ、「全国お弁当事情に関する調査」を実施した。お弁当を月1回以上作る人の割合は6年前と同程度だが、お弁当作成者の中では、自分用に作る人が81.2％と、調査を開始した2017年以降最も高い結果になった。年代別にみると若者の男性比率が上がっていた。お弁当は作ってもらうものから持参するものに変わっている傾向がうかがえる。お弁当に冷凍食品を週に1回以上使用する人は63.0