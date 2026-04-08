「森永あじわいソフト バニラ」森永乳業は、発売から22年で初となるパッケージ変更と11年ぶりに刷新して、さらにおいしくなった「森永あじわいソフト バニラ」、「森永あじわいソフト バニラ＆チョコ」を4月20日からリニューアル発売する。コーンアイス市場では価格の上昇が続いているものの、日常的に楽しめるデイリーアイスとしての需要は依然として堅調だという。近年の物価高を背景に、昔ながらの手頃な価格の商品が改めて注目