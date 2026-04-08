東京・中野区を走る路線バス車内で、「遅い！」などと激高した男が刃物で運転手横の防護板をたたく事件が起きた。運転手は終点・中野駅前の交番に駆け込み、後を追ってきた男がその場で現行犯逮捕された。「客が刃物を出した」と110番通報事件が起きたのは朝の通勤時間帯、路線バスの車内だった。営業所からの110番通報：客が刃物を出した。警視庁によると、バス停で止まり乗客が運賃を払おうとしていたところ、突然男が運転席付近