世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日に日米同時公開される。このほど、ちょこんと座って会話に参加するグローグーの愛らしさに、キャスト陣が思わずメロメロになる特別映像が解禁された。【動画】グローグーと語る本作の魅力とは？2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館へ帰ってくるシリーズ最