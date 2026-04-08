timeleszの菊池風磨（31）が7日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。メンバーに意見する上で意識していることを明かした。この日のテーマは上手な叱り方。ハラスメントの意識の高まりから部下や後輩を叱れない人が多いことが指摘された。叱る上で気をつけていることを聞かれると、菊池は「叱るというよりはメンバーに言うことが多い。コツを教える感覚で話しています。マリオカート