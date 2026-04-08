８日午前３時１０分頃、東京都渋谷区広尾のブランド品買い取り販売店「アトランティス広尾店」で、目出し帽をかぶった３人組が無人の店内に侵入し、陳列ケース内にあった高級腕時計やバッグなど計約７５点（７０００〜８０００万円相当）を盗んで逃げた。警視庁渋谷署は窃盗事件とみて調べている。同署幹部によると、シャッターと入り口の扉の鍵部分が壊され、バール状のもので陳列ケースのガラスが割られていた。３人は約３分