タレントの北斗晶（58）が、泥だらけで探し物をする2歳の初孫・寿々ちゃんの写真を公開し、注目を集めている。【映像】北斗晶の初孫の顔出しショットや“泥だらけで探し物”する姿2023年8月、長男・佐々木健之介と女子プロレスラー・凛との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまでブログで、寿々ちゃんの顔出しショットを度々アップし、「お姉さん顔で美人さんですね」「北斗さんにも似てますね」などと話題になっていた。2歳