【新チャンピオン「主なき暗殺者、アカリ」】 4月8日 実装 ライアットゲームズは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用2v2チーム形式格闘「2XKO」において、新チャンピオン「主なき暗殺者、アカリ」を4月8日に実装した。 刃の連撃と他の技を強化する煙幕「黄昏の帳」で戦うアカリは、1,000 KOポイント、チャンピオントークンx1、またはウルトラバトルパ