ドジャースの山本由伸投手（２７）は７日（日本時間８日）に敵地トロントでのブルージェイズ戦に先発し、６回０／３を５安打１失点、６三振１四球で２勝目（１敗）を挙げた。打者２４人に９７球で、最速９６・９マイル（約１５６キロ）をマーク。防御率２・５０。チームは４―１で勝って５連勝となった。昨年のワールドシリーズでＭＶＰに輝いた山本が死闘の舞台に戻ってきた。シリーズ３勝は史上４人目だが、全て敵地は史上初