EXOが、デビュー14周年の感想を伝えた。2012年にデビューしたEXOは、『Wolf』『Growl』『Overdose』『CALL ME BABY』『LOVE ME RIGHT』『Monster』『Tempo』『Love Shot』など、数多くのメガヒット曲とともに爆発的な人気を博し、グローバルなK-POPシーンに“EXOシンドローム”を巻き起こした。【写真】EXO、8年ぶりの舞台に号泣…感動ショットEXOは、今年1月に8thフルアルバム『REVERXE』で2年6か月ぶりにカムバック。グループ通