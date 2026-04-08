BIGBANGのG-DRAGONが、昨年所属事務所から600億ウォン（約60億円）を超える巨額の精算金を受け取っていたことが分かった。4月8日、韓国メディア『Money Today』は、今月6日に公示されたGalaxy Corporationの監査報告書を引用し、G-DRAGONの昨年の精算金が少なくとも650億ウォン（約65億円）以上に達すると報じた。【写真】G-DRAGON、日本の大衆食堂で生ビール報告書によると、同社の昨年の個別基準の支払手数料は714億ウォン（約71