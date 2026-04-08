あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「自動販売機」の略語は？「自動販売機」の略語はなんでしょうか？街中にたくさんある便利なサービスですね！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「自販機」でした！「自販機」は「自動販売機」を略した言葉。自販機とは商品を自動的に販売する機械で、