資料 香川県は、漁師を目指す人を対象にした2026年度の「かがわ漁業塾生」の募集を始めました。 塾生は、2026年9月から2027年2月まで6カ月の研修を無料で受けることができます。香川県漁連の漁業研修センターや県水産試験場、県内の漁協などで月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで講義や実技を学び、研修後に県内で漁業に就業できるまでサポートします。 募集人員は5人程度です。香川県電子申請・届出