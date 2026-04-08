【VF-1A スーパー バトロイド バルキリー】 4月8日 出荷開始 4月10日頃 再販予定 価格：3,080円 ハセガワは、1/72スケールプラモデル「VF-1A スーパー バトロイド バルキリー」再生産品の出荷を4月8日に開始した。価格は3,080円で、4月10日頃発売予定としている。 本製品は劇場アニメ「超時空要塞マクロス 愛・おぼえ