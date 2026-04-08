中国に拠点を置くAI企業のZ.aiがAIモデル「GLM-5.1」を2026年4月7日に公開しました。GLM-5.1はオープンモデルとしては世界最高クラスの性能を有しており、一部のベンチマークテストではGPT-5.4やClaude Opus 4.6といったクローズドモデルを上回るスコアを記録しています。GLM-5.1: Towards Long-Horizon Taskshttps://z.ai/blog/glm-5.1GLM-5.1 - Overview - Z.AI DEVELOPER DOCUMENThttps://docs.z.ai/guides/llm/glm-5.1Introduc