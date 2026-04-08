あなたは読めますか？突然ですが、「讒言」という漢字読めますか？時代劇や歴史小説などで、誰かを陥れるような場面でよく登場する言葉ですが、一字目が非常に難しく、読み方に迷ってしまうのではないでしょうか？気になる正解は……「ざんげん」でした！讒言とは、他人を陥れるために、事実を曲げて目上の人に告げ口をすることを意味します。根拠のない悪口や、悪意のある嘘を権力者に吹き込むような、陰湿な行為を指す言葉です。