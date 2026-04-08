あなたは読めますか？突然ですが、「脛」という漢字読めますか？体の一部を指す非常に身近な言葉ですが、いざ一文字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「すね」でした！この漢字は、足の膝（ひざ）から足首までの部分を意味します。特に前面の骨が近い部分は「弁慶の泣き所（べんけいのなきどころ）」とも呼ばれ、ぶつけると非常に痛い場所としてお馴染みですね。例文としては、暗