方大特鋼科技の工場敷地内の様子。（資料写真、南昌＝新華社配信）【新華社南昌4月8日】中国江西省南昌市の鉄鋼大手、方大特鋼科技は、工場廃水の高度処理と循環利用を実現している。処理水は魚の飼育や花への散水にも使えるほか、さらに浄化を重ねることで飲用も可能だという。鉄鋼業は工業用水を大量に使う産業として知られる。同社では外部から購入する工業用水の単価が1トン当たり0.3元（1元＝約23円）なのに対し、廃水を