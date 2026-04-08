藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は8日午前9時、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で始まった。振り駒の結果、先手は糸谷になり、いきなり変化球を投じた。初手で1筋の端歩を伸ばすと王道の藤井は2手目で飛先の歩を突いた。すると糸谷はさらに1筋の歩を進めた。初手から1筋の歩を2度伸ばした3手目の図面は一昨年8月、先手・稲葉陽八段と後手・永瀬拓矢九段に