◇インターリーグブルージェイズ1―4ドジャース（2026年4月7日トロント）ブルージェイズは7日（日本時間8日）、ドジャースに1―4で敗れて6連敗。岡本和真内野手（29）は4打数1安打だった。山本由伸投手（27）とのメジャーでの初対決が実現した岡本は、二飛、左飛で迎えた第3打席に右中間二塁打。この一打をきっかけに好機を広げて山本を降板させたが、得点にはつながらず、9回の第4打席は守護神ディアスの前に空振り三振