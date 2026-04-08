日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）が7日に放送され、街中で出会える芸能人を探す企画内で、まさかの大物俳優が登場した。【写真】父は浅野忠信、母はCHARA…佐藤菫＆緋美の姉弟2ショットこの日番組では「街中にWikipediaに載っている人はどれくらいいるのか」という調査を実施。若手芸人のセンチネル、もめんとが、都内でロケを行い芸能人を捜索。Wikipediaに記載されている文字数で競った。そして何気な