モデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のXを更新。投稿に共感の声が集まっている。現在、第1子妊娠中の藤田は「どの体勢で寝ても苦しい…右向いたら右に全部重さがきて左向いても重さが全部くる…仰向けはできるはできるけど寝るには無理で大好きだった睡眠がキツくなってきた…」と嘆き。これにフォロワーからは「そうそう！そうなってた！！」「股関節も痛いよね熟睡できない辛さわかるよー」「本当にわかり